Incendi nel Pisano, fiamme ancora alte

(ANSA) - PISA, 26 set - Sono ancora attivi e alimentati dal vento due incendi del Pisano. Il rogo che si è sviluppato sul monte Serra sta avanzando, anche se più lentamente rispetto a ieri, e si sta avvicinando verso Vicopisano spinto dal vento che però soffia meno forte. Attualmente le località interessate sono Cucigliaba e Campo dei lupi. Squadre sono intervenute anche per alcune focolai in zone già interessate. Ad Avane è sempre in corso l'incendio scoppiato ieri sera ma al momento interessa solo una zona boschiva. Squadre dei vigili del fuoco sono rimaste tutta la notte sul posto in prossimità delle abitazioni e a controllare l'andamento del rogo. Sono già operativi tre Canadair e un elicottero S64 della flotta nazionale e 5 elicotteri regionali. Nell'incendio tra Calci e Vicopisano, sono bruciati, ad ora, fino 700 ettari di bosco, la stima è provvisoria perché le fiamme sono ancora attive. Ad Avane sono andati in fumo circa 40 ettari. Il presidente della Regione Enrico Rossi si sta recando a Vecchiano, nella sede comunale.