Incendi: a fuoco vegetazione a Massarosa

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 26 SET - I vigili del fuoco sono al lavoro per contenere un incendio di vegetazione in una zona palustre in località Le Cave a Bozzano, nel comune di Massarosa (Lucca). Le fiamme hanno danneggiato anche alcune baracche di pescatori che si trovano sul lago di Massaciuccoli. Sul posto si è recato anche il sindaco di Massarosa, Franco Mungai. Si ipotizza l'origine dolosa. Le fiamme si sono sviluppate ieri intorno alle 22, e già la sera prima c'era stato un altro incendio nella stessa zona, sempre di vegetazione. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a raggiungere le fiamme perché la zona paludosa rende problematico il passaggio degli automezzi.

L'incendio era ben visibile anche a distanza ed è sempre attivo.

Per tutta la notte volontari e vigili del fuoco sono rimasti sul posto. Un odore acre si è percepito anche da Viareggio ed in altre zone vicine.