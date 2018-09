Cade albero in Irpinia, evacuata casa

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - Durante le ultime 24 ore, l'Irpinia è stata interessata da una perturbazione a carattere ventoso, che hanno creato non pochi disagi. I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in circa trenta interventi che hanno riguardato soprattutto alberi e rami caduti sulla carreggiata. Il caso più importante si è registrato nel comune di Forino, e più precisamente in via Padiglione, dove un albero di grosso fusto si è inclinato a causa delle forti folate di vento, ed è stato necessario evacuare a scopo precauzionale l'abitazione vicina. Altri interventi hanno riguardato tegole e comignoli pericolanti, lamiere e recinzioni divelte. La sala operativa del Comando di via Zigarelli sta impegnando le squadre della sede centrale e dei distaccamenti di provincia per far fronte a tutte le richieste d'intervento.(ANSA).