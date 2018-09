16enne ucciso, Pm chiede carcere fermato

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Il pm della Procura per i minorenni di Bologna Alessandra Serra contesta al sedicenne fermato ieri per l'omicidio del coetaneo Giuseppe Balboni l'aggravante dei futili motivi e l'occultamento di cadavere. Il corpo del ragazzo scomparso dal 17 settembre è stato infatti trovato in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle. La Procura chiede poi la custodia cautelare in carcere, in vista dell'udienza di convalida del fermo, che non è ancora stata fissata.

Il delitto, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto il giorno della scomparsa, al culmine di una lite fra i due ragazzi. Il movente preciso del gesto è ancora in fase di accertamento, ma fra le ipotesi c'è che la discussione riguardasse questioni di droga, forse un piccolo debito. Il sedicenne è stato ucciso con un colpo sparato con la pistola del padre dell'omicida e l'uomo sarà denunciato per l'omessa custodia dell'arma sequestrata dai carabinieri.