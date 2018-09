Telefonini vietati in scuola a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 25 SET - La scuola media 'Casorati' di Pavia ha deciso di vietare l'utilizzo dei telefonini durante le lezioni. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese".

Silvana Fossati, dirigente scolastica dell'istituto, ha stabilito che in ogni giorno gli studenti consegnino il loro cellulare al docente della prima ora; sarà poi l'insegnante dell'ultima ora, una volta suonata la campanella, a riconsegnarli ai ragazzi prima dell'uscita da scuola. Una decisione per evitare disturbi e distrazioni durante la mattinata in classe. "La norma generale - spiega Silvana Fossati - vieta l'uso dei cellulari, ma dice in sostanza che i ragazzi devono tenerli spenti e nello zaino. Una prescrizione troppo spesso disattesa. Inoltre, lo scorso anno ci sono state diverse segnalazioni di cellulari rubati o che sparivano".