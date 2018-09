Roma: addio a nuove botticelle

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Non ci saranno più nuove botticelle a Roma. "Non emetteremo più licenze per le botticelle. Ci siamo già confrontati con gli uffici e tecnicamente il dipartimento Mobilità può non emetterne più. È un grosso traguardo, una pagina storica, è un segno molto importante sulla tutela animale". A dirlo il presidente della commissione comunale all'Ambiente Daniele Diaco che oggi ha dato parere positivo al regolamento sulle botticelle.