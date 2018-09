Picchiata, legata e chiusa in suo garage

(ANSA) - IONADI (VIBO VALENTIA), 24 SET - Una donna di 40 anni è stata legata, picchiata e rinchiusa in un suo garage. Il fatto è successo a Ionadi, nel vibonese. Ad accorgersi di quanto avvenuto ed a lanciare l'allarme è stato il compagno della donna dopo che é entrato nel locale. Una volta portata nell'ospedale di Vibo Valentia, i medici hanno riscontrato alla donna ferite, contusioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo, conseguenza delle percosse subite.

Su quanto avvenuto hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, i quali sono stati allertati direttamente dai sanitari. La donna avrebbe riferito agli investigatori di essere stata aggredita mentre stava passeggiando per strada, prelevata di peso e condotta nel garage di sua proprietà dove é stata ulteriormente picchiata, legata ed imbavagliata.