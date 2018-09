Migranti, condannati otto passeur

(ANSA) - IMPERIA, 24 SET - Si è concluso con otto condanne, tra i 4 anni e 4 mesi e i 2 anni e 6 mesi, il processo a Imperia del filone imperiese della maxi operazione contro il traffico internazionale di migranti scattata nel gennaio 2017 tra Ventimiglia (Imperia) e Milano. Le accuse, per tutti, sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e, in alcuni casi, di trattamento disumano.

Trentaquattro furono, in totale, le ordinanze di custodia cautelare per traffico di migranti, a carico di altrettanti stranieri accusati di avere organizzato viaggi 'del dolore' dalla Sicilia al confine francese passando per Milano, che era la base logistica. Per questi itinerari, i migranti erano costretti a pagare tra i 500 e i mille euro l'uno.