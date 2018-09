Fontana Trevi: 4 giorni lavori,via acqua

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Avviati oggi i lavori di manutenzione ordinaria per la Fontana di Trevi. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali completerà l'intervento il prossimo 27 settembre. I lavori rientrano nel piano di interventi ordinari e periodici già programmati per preservare gli effetti dell'importante opera di restauro, realizzata tra il 2014 e il 2015 grazie al sostegno della Maison Fendi, che ha restituito la Fontana alla sua originaria bellezza. Lo annuncia il Campidoglio precisando: "questo tipo di interventi periodici e previsti sono necessari per la manutenzione ordinaria sia per la naturale usura dei materiali". I lavori di questo ciclo manutentivo interesseranno le superfici lapidee della parte inferiore della Fontana comprendenti i gruppi scultorei, la scogliera e le vasche, oltre all'area di rispetto e alla fontanella degli Innamorati. Durante tutta la durata dell'intervento il flusso idrico sarà interrotto, la vasca rimarrà vuota e l'area sarà protetta da transenne.