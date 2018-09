Ricerche in Salento per 24enne scomparso

(ANSA) - CAVALLINO (LECCE), 23 SET - La Prefettura di Lecce sta coordinando le ricerche del 24enne Enthoni Lezzi, di Cavallino, di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, da quando é uscito di casa dove abita con sua madre. Lo scooter col quale si é allontanato é stato ritrovato dai carabinieri in una strada nella zona della stazione ferroviaria di Lecce dove é stata agganciata l'ultima volta la cella del suo telefono che da allora risulta sempre spento. A sporgere denuncia é stata la madre, di 49 anni, preoccupata perché suo figlio le comunica sempre ogni suo spostamento o ritardo. Quando si è allontanato, il 24enne aveva con sé uno zainetto di stoffa e indossava una tuta e scarpe ginniche. Ha lasciato invece a casa i suoi effetti personali. Il ragazzo, che non ha un lavoro fisso, viene descritto da chi lo conosce come una persona introversa.