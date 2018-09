"Una replica a Totti per il suo libro? Non l'ho ancora letto, lo leggerò e poi casomai si faranno alcuni discorsi". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti replica così a Francesco Totti, la cui biografia è in uscita e in un'intervista al Venerdì di Repubblica ha detto: "Spalletti è quello che ha spinto di più per il mio ritiro". "Adesso non vado a rispondere a nessuno - ha proseguito Spalletti -, davanti a noi c'è una partita che è molto più importante"