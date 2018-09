Sequestro 1 mln a vicino Banda Magliana

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Sequestro anticipato di beni da un milione di euro a un 44enne romano residente in zona San Pietro e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, dedito da anni a attività illecite in materia di stupefacenti, rapine e furti. Tra i beni sequestrati 4 immobili in zona San Pietro e Fiumicino. I carabinieri hanno eseguito il "Decreto di sequestro anticipato di beni ai fini della confisca", emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura. Il sequestro si fonda sull'analisi dei trascorsi criminali del 44enne che, dal 1998 fino a epoca recentissima, sarebbe stato coinvolto in attività illecite, e sarebbe risultato in contatto con personaggi legati alla storica criminalità romana, tra cui uno appartenente in passato alla Banda della Magliana e col quale avrebbe avuto un rapporto di fiducia duraturo che gli hanno permesso di accumulare capitali illeciti. Il 44enne avrebbe avuto anche un ruolo di approvvigionamento e custodia delle armi in un'associazione dedita a rapine e furti.