Incidente in galleria, scontro bus auto

(ANSA) - NUORO, 21 SET - Incidente stradale nella galleria di Pratosardo sulla statale 389 che collega Nuoro a Lanusei: un pullman e quattro auto sono rimasti coinvolti. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e un'equipe del 118. Le notizie sono ancora frammentarie: si registrano alcuni feriti ma non in maniera grave.

La strada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. La Polizia stradale è sul posto e sta regolando il traffico deviato verso il centro città a Nuoro.