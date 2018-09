Sfollati, saremo a riunioni Commissario

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - "Abbiamo apprezzato la delicatezza del ministro Toninelli che prima è venuto da noi, poi è andato al Salone nautico: è gesto molto significativo, per lui veniamo prima di altre cose". Così Ennio Guerci, uno dei leader degli sfollati per il crollo di ponte Morandi commenta l'incontro con il ministro avvenuto in via Fillak prima dell'inaugurazione del Salone nautico, che per questo è slittato di oltre un'ora.

Guerci ha riferito quanto detto da Toninelli: "Il decreto terrà conto delle nostre esigenze e di quelle della città. Presto ci sarà il commissario che curerà anche i nostri destini. Toninelli ha detto che una nostra delegazione parteciperà alle riunioni con il commissario. Ci ha detto che abbiamo più diritti di altri di sapere cosa ci aspetta. Da Toninelli abbiamo avuto rassicurazioni interessanti. Intanto ci teniamo stretti i rapporti con gli enti locali con cui per le loro competenze le cose procedono bene".