Danni auto spettatori musical Puglisi

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - Decine di auto sono state danneggiate la scorsa notte a Palermo nei pressi del Teatro di Verdura dove era in scena il musical dedicato a padre Pino Puglisi: gli spettatori all'uscita dal teatro, intorno alla mezzanotte, hanno trovato le auto con vetri rotti, cruscotti distrutti e ripulite di autoradio, borse, documenti e altri oggetti. "Padre Pino Puglisi il musical: l'Amore salverà il mondo" è stato offerto dalla onlus We Can Hope, con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Palermo. Allo show ha anche partecipato l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi. Una volta calato il sipario l'amara sorpresa che si è presentata agli occhi di tanti spettatori ancora commossi dalla serata e dal messaggio lasciato in eredità da padre Puglisi. Denunce sono state presentate alla polizia.