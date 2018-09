Incendio alla raffineria Saras

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Un principio di incendio si è sviluppato durante la notte nello stabilimento petrolchimico della Saras a Sarroch (Cagliari), uno dei più grandi del Mediterraneo. Le fiamme, le cui cause ancora non sono state accertate, sono partite vicino ad alcune vasche. Sul posto sono subito intervenute le squadre di pronto intervento interne allo stabilimento e quelle dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari.

Il fuoco avrebbe danneggiato una cabina elettrica e alcune pompe di carico ma è stato tempestivamente arginato prima che potesse propagarsi ad altre aree. I danni non sono stati quantificati. Questa mattina i vigili del fuoco di Cagliari e le squadre interne della Saras stanno ancora lavorando sul posto.