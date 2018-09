A Genova una strada per i tir, lo stato costruira' il ponte

E' stata inaugurata a Genova la 'Via della Superba', strada che consentirà di allontanare dal traffico cittadino i mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto. Il sindaco Bucci esulta: 'Le cose si possono fare'. Il governatore Toti incalza: 'Non si perda tempo'. Il viceministro Rixi annuncia: 'Il ponte lo ricostruirà lo Stato attraverso un'associazione temporanea di imprese e si assumerà la responsabilità delle scelte su chi lavorerà". Ma "finché l'area non sarà cantierabile i lavori non cominceranno".