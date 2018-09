Raccoglitore funghi trova scheletro

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - Macabra scoperta per un raccoglitore di funghi che domenica scorsa ha trovato uno scheletro nei boschi sopra Bressanone. Il fatto è riportato dal quotidiano Dolomiten. I carabinieri indagano per stabilire l'identità dei resti umani. Per il momento sembra da escludere che si tratti di una persona di sesso maschile la cui scomparsa è stata denunciata in Alto Adige. Per questo motivo ora si attende l'esito delle analisi anatomopatologiche che saranno effettuate all'ospedale di Bolzano e si setacciano le denunce di scomparsa nelle zone limitrofe all'Alto Adige.