Invia alla ex video del finto suicidio

(ANSA) - FORLI', 18 SET - Ha simulato il suicidio, inviando un video alla ex: per questo un 39enne imprenditore edile di origine albanese è stato denunciato dalla polizia di Forlì per procurato allarme e detenzione illegale di munizioni. Domenica sera una donna, spaventatissima, ha chiamato il 112 avvisando di aver appena ricevuto un videomessaggio dall'uomo: si mostrava a torso nudo, caricava una pistola e faceva intendere di volersi uccidere, dopo aver detto "addio amore mio". Gli agenti allora hanno fatto irruzione nell'appartamento, trovando il 39enne tranquillamente davanti alla Tv. Durante una perquisizione sono state trovate munizioni a salve, una cartuccia calibro 38 vera, una pistola 'replica' di una semiautomatica Glock (la stessa mostrata nel video) senza tappo rosso. Al vaglio anche l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia, alla luce di quest'aggressione alla sfera psicologica della vittima. Alla base del gesto vi sarebbe stata l'intenzione di impietosire la ragazza perché tornasse con lui.