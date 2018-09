Droga: 3 pregiudicati arrestati a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 18 SET - Una ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita da agenti della squadra mobile di Foggia, nei confronti di tre pregiudicati esponenti della famiglia Portante, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'operazione coordinata dalla Procura, gli agenti hanno anche sequestrato cocaina, eroina, hashish, marijuana e soldi. L'indagine rappresenta uno sviluppo di un'altra inchiesta che ha già portato all'arresto di componenti della stessa famiglia Portante per un tentativo di omicidio verificatosi a Foggia il 6 dicembre del 2017. I particolari dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata alle ore 10.30 nella questura di Foggia.