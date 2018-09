Armi in beauty case, sequestro a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - Armi e droga erano nascosti in beauty case. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale, a Napoli, hanno fatto irruzione nel cortile di una palazzina in via Vecchia Villa a Napoli dove hanno sorpreso Pacifico Notari, 59enne del luogo, zio di Francesco Silenzio, 43enne sorvegliato speciale ritenuto al vertice del clan "Formicola-Silenzio", in compagnia del figlio 30enne.

I militari hanno perquisito il 59enne e lo hanno trovato in possesso di un beauty-case contenente una "Beretta" rubata, con matricola abrasa e carica, una scatolina con 23 cartucce calibro 9 e 8 ordigni artigianali. Notari è stato arrestato per detenzione illegale di arma da guerra e di materiale esplodente e condotto in carcere.

(ANSA).