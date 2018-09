Trenta, chiarimenti su bombe ad Arabia

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Ho chiesto un resoconto dell'export, o del transito - come rivelato in passato da alcuni organi di stampa e trasmissioni televisive, che ringrazio - di bombe o altri armamenti dall'Italia all'Arabia Saudita". Lo scrive su facebook il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. La richiesta è stata fatta alla Farnesina, "sottolineando - laddove si configurasse una violazione della legge 185 del 1990 - di interrompere subito l'export e far decadere immediatamente i contratti in essere. Contratti firmati e portati avanti dal precedente governo", aggiunge Trenta.

"La mia - spiega il ministro - è una sana preoccupazione, politica e da essere umano, peraltro condivisa da ONU e Parlamento europeo. Affrontiamo il tema, non possiamo girarci dall'altra parte! In questo senso, ho allertato il collega Moavero ovviamente, che sono certa si interesserà quanto prima dell'argomento".