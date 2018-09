Nidi di vespe in giardino,scuola chiusa

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 17 SET - Dopo la scoperta che nel giardino della scuola Rodari di Cerignola si erano insediate colonie di vespe con i loro nidi, il sindaco Francesco Metta ha disposto la chiusura per domani dell'edificio scolastico, per consentire la disinfestazione. Il provvedimento è stato disposto con urgenza a tutela della incolumità degli studenti e del personale scolastico.

"Considerato che è stata accertata una situazione di infestazione localizzata di particolare consistenza, con associato probabile rischio sanitario dovuto ad eventuale puntura degli insetti e la necessità di disporre di misure straordinarie - precisa il sindaco in una nota - ho ordinato la chiusura del plesso scolastico al fine di permettere la bonifica e la messa in sicurezza".