Incendio su linea Tirrenica, stop treni

(ANSA) - GROSSETO, 17 SET - Linea ferroviaria Tirrenica interrotta tra Grosseto e Albinia, e chiuso anche il tratto di Aurelia nelle due direzioni, a causa di un incendio, in località il Collecchio nel Comune di Magliano in Toscana (Grosseto), che vede impegnati i vigili del fuoco. In azione anche un elicottero della Regione. L'incendio si è sviluppato lungo la ferrovia, in attesa che termini l'intervento dei vigili del fuoco e che ha linea ferroviaria venga riaperta è stato predisposto un servizio di trasporto sostitutivo con sette autobus.