Stalking da domiciliari, 35enne in cella

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 SET - Nonostante fosse agli arresti domiciliari per stalking, ha continuato a perseguitare l'ex fidanzata con messaggi e telefonate per convincerla a ritirare la denuncia. Un tentativo che però ha sortito l'effetto contrario: la donna ha avvertito i carabinieri e l'uomo, 35 anni, è stato condotto in carcere. È accaduto a Scandiano, nel comprensorio ceramico della provincia di Reggio Emilia.

Il 35enne era finito in manette all'inizio della settimana scorsa per minacce e molestie nei confronti dell'ex compagna 28enne che l'aveva lasciato. Le aveva riferito più volte gravi frasi intimidatorie come "Ammazzo te e la tua famiglia" e "Ti sfregio la faccia". Per questo il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto e ottenuto i domiciliari dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Reggio, Luca Ramponi.

Un provvedimento che però non è bastato a porre fine alle molestie: dopo i nuovi atti persecutori l'uomo è stato condotto in carcere per l'inasprimento della misura cautelare.