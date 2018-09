Poche aule, con prof al mare, ispezione

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Saranno gli ispettori lunedì a cercare di fare luce sulla vicenda del Liceo Sannazaro del quartiere Vomero a Napoli dove, per eccesso di iscritti rispetto alla disponibilità delle aule), sono state programmate, e in parte già effettuate nell'ambito delle attività sportive, gite scolastiche a rotazione con tour al mare in un lido dell'area flegrea, in un club con piscina nel quartiere collinare e nella Villa Floridiana per giocare a 'fresbee' mentre si racconta di ragazzi costretti a sedersi nei corridoi durante le attività didattiche. L'invio degli ispettori, fa sapere il direttore scolastico regionale, Luisa Franzese, "è necessario per accertare i fatti anche alla luce delle segnalazioni e delle proteste dei genitori".

La vicenda, della quale si occupano diversi organi di stampa, pone, secondo Franzese, una questione di fondo: "Se c'è un problema di sovraffollamento esso non si risolve di certo con attività extra moenia quantomeno discutibili, non è questo il modo di avviare l'anno scolastico".