Nigeriano fa arrestare ladro supermarket

(ANSA) - MONOPOLI (BARI), 15 SET - E' stato un 32enne nigeriano, residente a Bari e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, a bloccare e fare arrestare un georgiano di 24 anni, senza fissa dimora, che aveva rubato da un supermercato di Monopoli diversi alimenti per un valore di 150 euro. Come ogni giorno il nigeriano era davanti all'ingresso del supermercato per aiutare, in cambio di pochi spiccioli, i clienti a portare la spesa in macchina. A un tratto ha sentito la cassiera urlare "al ladro" e ha visto il cittadino georgiano fuggire con uno zaino in spalla. Il nigeriano lo ha subito inseguito e bloccato mentre arrivavano i carabinieri che erano stati chiamati poco prima dalla cassiera che aveva visto il ladro prendere la merce di nascosto. Quando è stato raggiunto dai militari, il georgiano ha ingaggiato una breve colluttazione con i carabinieri prima di essere arrestato con l'accusa di rapina impropria. Gli alimenti rubati dal georgiano, che non aveva il permesso di soggiorno, sono stati restituiti al supermercato.