Genova: Toti, non tollereremo ritardi per il ponte

"Ora il Governo ha fatto un decreto su Genova, ma se i tempi per la ricostruzione del ponte Morandi non saranno quelli previsti da noi - entro settembre l'inizio della demolizione e entro novembre l'inizio del cantiere - ne risponderanno davanti ai liguri e agli italiani". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti stamani via fb. "Non tollereremo un'ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo", ribadisce.

"Credo che in questa fase meno Autostrade sia presente, più si tiene di lato, più convenga ad Autostrade stessa". Lo dice il viceministro alla Infrastrutture Edoardo Rixi a "L'Intervista" di Maria Latella in onda su su Sky TG24, parlando della ricostruzione del Ponte Morandi, a Genova. "Il Governo - aggiunge - ha aperto una procedura, una discussione, per la revoca o la decadenza della concessione, che credo sia anche in funzione di quelli che saranno gli atteggiamenti".