Dati forze ordine a privati:nono arresto

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - È stato rintracciato nella serata di ieri il nono e ultimo indagato nell'operazione Basil, con cui la Procura di Trento ha individuato una rete di appartenenti alle forze dell'ordine nelle province di Bolzano, Foggia e Roma, che utilizzavano i database di lavoro per vendere informazioni ad agenzie investigative private. I carabinieri del nucleo investigativo di Trento, che hanno condotto le indagini, l'hanno sottoposto ai domiciliari, dopo che si è presentato al comando dei militari di Cavalese.

Si tratta di un ex poliziotto, 54 anni, accusato di avere concorso al reato di accesso abusivo a un sistema informatico e dell'illecita detenzione di numerose registrazioni audio non autorizzate, per una investigazione che avrebbe condotto con intercettazioni ambientali illegali.

L'operazione, resa nota ieri, vede nel complesso nove arrestati e sette denunciati tra appartenenti alle forze dell'ordine e referenti di un'agenzia investigativa privata del Veronese.