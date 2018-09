Si uccide: video oscurato per minorenni

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Non è più visibile per i minorenni su YouTube il video su "cinque sfide pericolosissime", tra cui l'auto-soffocamento, che ha guardato Igor Maj poco prima di impiccarsi nella sua camera a 14 anni, lo scorso 6 settembre, a Milano. Fino a ieri sera il filmato poteva ancora essere visto sulla piattaforma, mentre ora, per effetto del decreto firmato ieri dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Letizia Mocciaro con l'ordine ai provider di rimuovere questo e altri filmati simili, per accedere alle immagini è necessario entrare con un account da maggiorenne. "Accedi per confermare la tua età. Questo video potrebbe essere inappropriato per alcuni utenti", è la scritta che compare se si vuole vedere il filmato. Sotto un avviso: "video soggetto a limiti di età (per effetto delle Norme della community)". Ieri i pm milanesi hanno disposto "il sequestro preventivo e d'urgenza dei siti dove vengono pubblicati" questi video con ordine "agli internet service provider" di rimuoverli.