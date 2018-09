Maltrattava bimbi, arrestata educatrice

(ANSA) - PISTOIA, 14 SET - Presunti maltrattamenti ad alcuni bambini di una scuola dell'infanzia della provincia di Pistoia.

Questa l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari un'educatrice in esecuzione di una misura cautelare del gip di Pistoia. L'ordinanza è stata disposta in base a indagini dei carabinieri coordinati dalla procura di Pistoia, svolte anche con videoriprese all'interno della stessa scuola.

I fatti contestati risalirebbero agli anni scolatici 2016-2017 e 2017-2018. Gli accertamenti avrebbero documentato una dozzina di episodi consistiti in minacce, ingiurie, strattonamenti e spintoni nei confronti di alcuni bambini affidati alla donna, di 3 e 4 anni. A far partire l'inchiesta un esposto presentato a febbraio scorso dalla mamma di uno dei bambini che frequentano la scuola.