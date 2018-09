Codice verde a paziente suicida, assolta

(ANSA) - TORINO, 14 SET - È stata assolta in tribunale a Torino, perché il fatto non sussiste, una infermiera dell'ospedale Maria Vittoria di Torino accusata di omicidio colposo. In servizio al triage del pronto soccorso, il 6 ottobre 2015, l'operatrice sanitaria aveva assegnato un codice 'verde' a una paziente arrivata in ospedale con ferite di arma da taglio sui polsi. Dopo aver aspettato, la donna era andata via senza essere stata visitata e si era suicidata, gettandosi dalla tromba delle scale di un palazzo nel quartiere San Donato.

Per lei, il pm Francesco La Rosa aveva chiesto due anni e sei mesi di reclusione. "Siamo soddisfatti - dichiarano gli avvocati difensori Gino Obert e Giulia Sattanino - Il dibattimento è stato svolto con estremo scrupolo, precisione e cura dal giudice. Sono così emersi gli elementi di totale estraneità ai fatti della nostra assistita".