Soccorsa in strada, mi hanno violentata'

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Una donna di 53 anni è stata soccorsa nella notte in strada al centro di Roma nei pressi del ministero dell'Interno e trasportata in ospedale. Secondo quanto si è appreso, la cinquantatreenne italiana avrebbe raccontato di essere stata rapinata e violentata da un nordafricano conosciuto la sera prima. La donna è stata soccorsa in Largo Agostino Depretis, intorno alle tre, e trasportata dal 118 all'ospedale San Giovanni in codice giallo.