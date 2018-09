Musica per coltivare marijuana,arrestato

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Coltivava "con competenza e passione" piante di cannabis, tanto da dotare le serre di impianto audio per offrire musica classica alle piantine in crescita e musica raggae alle piante adulte. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza, che ha arrestato un cinquantenne, F.E.. Nella cantina della sua abitazione, a Torino, sono state scoperte delle vere e proprie serre.

Nel corso della perquisizione, l'uomo si preoccupava di dover aprire una delle serre, poiché le piante in quel momento 'dormivano' e dal timer impostato mancavano 40 minuti alla sveglia.

Sono 25 le piante di cannabis, di varie dimensioni, rinvenute: tre erano sul balcone della camera da letto, le altre 22 in cantina, posizionate in serre climatizzate e dotate di un sofisticato sistema di illuminazione, attrezzatura per l'irrigazione, ventilatori e ogni altro accessorio destinato al mantenimento della piantagione.