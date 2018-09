Migranti: campo Rovereto verso chiusura

(ANSA) - TRENTO, 13 SET - Il campo profughi di Marco di Rovereto, in Trentino, in questi anni punto di riferimento per gli arrivi, va verso la chiusura. "Non è un accordo già formalizzato, ma mi hanno confermato dalla Provincia che a Marco il campo rimarrà aperto per gli attuali ospiti: non appena verranno distribuiti nei vari alloggi messi a disposizione sul territorio, il numero andrà a calare fino a esaurirsi". Lo spiega al quotidiano locale 'Trentino' l'assessore comunale di Rovereto ai servizi sociali, Mauro Previdi.

"Se ci saranno arrivi ulteriori - aggiunge - verranno dirottati sulla nuova struttura di via Fersina", nelle ex caserme di Trento. Ad oggi le presenze risulterebbero meno di cento, circa 80, e sembra vicino il momento di smantellare il campo. Originariamente era un centro logistico della protezione civile e per le sue caratteristiche, cioè la presenza di soli prefabbricati, da più parti aveva ricevuto critiche, compresi padre Alex Zanotelli lo scorso gennaio e l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi.