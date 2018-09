5 Kg. hashish su furgone servizi sociali

(ANSA) - LEGNANO (MILANO) - Un pregiudicato di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini dello spaccio, a Legnano (Milano). I militari lo hanno fermato con 5 kg di hashish nascosti dentro un furgoncino per il trasporto disabili. A fermarlo sono stati i militari di Legnano, che hanno deciso di controllarlo mentre stava attraversando la città a velocità sostenuta e perché, quando ha affiancato la pattuglia, ha improvvisamente accelerato e cambiato strada.

Fermato, è risultato essere in prova ai servizi sociali e per questo alla guida del furgone per portatori di handicap quale incarico quotidiano. A bordo del mezzo, nascosti in una borsa, i militari hanno trovato dieci panetti di hashish da 500 grammi l'uno. Arrestato, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio (Varese).