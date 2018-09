Detenuto ferisce psichiatra in carcere

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - Un detenuto del carcere di Ariano Irpino (Avellino) ha aggredito uno psichiatra durante una visita. Lo rende noto l'Uspp, Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria. Si è reso necessario l'intervento del 118. Il sindacato ha indetto lo stato di agitazione "per la grave carenza di organico e di risorse dell'area sanitaria, con particolare riferimento ai detenuti con problematiche psichiatriche dov'è è necessario l'invio urgente di operatori specializzati per garantire una adeguata gestione terapeutica".

"Sono comunque troppi - sottolinea Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - i detenuti affetti da patologie psichiatriche ristretti negli istituti penitenziari campani e pochi sono gli strumenti di sostegno. Per Auricchio è necessario "aprire nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sul territorio di Napoli, per decongestionare le sezioni psichiatriche degli istituti di pena".(ANSA).