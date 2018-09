A fuoco falegnameria a Rio Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nella falegnameria Lanz di Rio Pusteria. Le fiamme non hanno provocato danni alle persone, ma durante le operazioni di spegnimento è stato necessario chiudere la strada statale della Val Pusteria, presso Rio, provocando code in entrambe le direzioni. All'intervento hanno preso parte i vigili del fuoco di Rio Pusteria, Bressanone, Sciavers, Varna e di altri sei paesi della zona. Sono intervenuti anche la Croce bianca ed i carabinieri. Ancora sconosciute le cause dell'incendio.