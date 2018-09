Soldi per ingresso,arrestato diplomatico

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 11 SET - Un diplomatico dello Sri Lanka è stato arrestato dalla polizia di frontiera dell' aeroporto di Milano Malpensa (Varese) per favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

L'uomo avrebbe cercato di far entrare in Italia quattro giovani connazionali, facendoli passare per parenti, il cui ingresso in Europa sarebbe stato pagato al diplomatico 4 mila euro l'uno dalle rispettive famiglie. Gli agenti lo hanno fermato appena sbarcato da Doha, in compagnia della moglie, di due ragazze e due ragazzi di circa 20 anni, quando ha chiesto, in qualità di diplomatico, di accedere alla postazione dedicata alla verifica dei documenti dei passeggeri comunitari. L'uomo e le cinque persone che erano con lui hanno mostrato ai controlli passaporti con il visto di Schengen, quattro dei quali risultati però fasulli. Scoperti, i quattro ragazzi hanno ammesso di non aver alcun vincolo di parentela: sono stati reimbarcati sul primo volo per lo Sri Lanka.