Ripara e ridipinge gratis muri città

(ANSA) - BRINDISI, 11 SET - Ha riparato e pitturato alcuni muri della città di Brindisi, lo ha fatto autonomamente e senza compenso solo per senso civico. Così stamattina Vito Cisternino, 67 anni, è stato ricevuto dal sindaco di centrosinistra Riccardo Rossi: "A nome di tutta l'Amministrazione la ringrazio per il lavoro svolto - ha detto il Sindaco - e spero che sia da esempio anche per altri cittadini senza dimenticare anche le nostre responsabilità". Cisternino ha raccontato di aver imparato tanti mestieri nel corso della sua vita: dalla cura delle piante alla pittura, quella artistica e quella edile. L'idea di dare il suo contributo è nata in maniera del tutto spontanea. "Ho tolto le erbacce vicino al Santuario di Jaddico - ha raccontato Vito Cisternino - così come ho visto che il sottopasso di via Tor Pisana aveva bisogno di essere ritinteggiato. Quindi mi sono messo a lavorare e tra poco torno lì a sistemare le ultime cose".