Pronto collegamento tir porto Genova-A7

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Manca solo il via libera dei vigili del fuoco per l'apertura dell'arteria di collegamento per i mezzi pesanti tra il bacino di Sampierdarena del porto di Genova e il casello di Bolzaneto dell'autostrada A7. I lavori di adeguamento della strada che costeggia il torrente Polcevera (via 30 giugno) avviati dopo il crollo del Ponte Morandi sono praticamente terminati, secondo quanto riferisce l'Autorità di sistema portuale. Il Comune ha sistemato il manto stradale e ha disegnato la segnaletica orizzontale, mentre sta realizzando una nuova rotonda verso il porto. Il porto sta aprendo un nuovo varco in corrispondenza di questa strada, che inizialmente servirà solo il trasporto comunitario. La nuova via servirà sia al traffico che collega il porto di Genova all'entroterra, sia a quello che connette i bacini di Levante e di Ponente.