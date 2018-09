Colpi d'arma da fuoco in strada a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 SET - L'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco è stata segnalata questa mattina in piazza Gasparri, a Milano. Secondo quanto si è appreso non ci sono feriti. Ancora da chiarire la dinamica dell'episodio, su cui stanno lavorando i carabinieri, ma sembrerebbe escluso che si tratti di una rapina in banca. Alcuni testimoni hanno visto delle persone a bordo di uno scooter allontanarsi a forte velocità.