Molesta minore, accusa violenza sessuale

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 SET - Ubriaco molesta una minorenne e viene accusato di violenza sessuale. È quanto accaduto ieri pomeriggio in via Turri, la strada che costeggia la stazione di Reggio Emilia. La ragazzina si trovava in zona col padre, quando si è momentaneamente allontanata per attendere un'amica: all'improvviso un ragazzo di 20 anni a bordo di una bicicletta si è avvicinato e le ha toccato con forza il fondoschiena, per poi allontanarsi fischiettando verso lo scalo ferroviario. La minore ha raccontato tutto al padre che ha chiamato immediatamente la Polizia.

Subito sono scattate le indagini e il presunto responsabile, un giovane ucraino regolare sul territorio, è stato rintracciato in evidente stato di ebbrezza e riconosciuto poi successivamente dalla vittima. Così è scattata la denuncia alla Procura per il reato di violenza sessuale aggravata.