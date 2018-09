Aidaa, su ponte lanterna ricordi animali

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - "Una lanterna in più, diversa dalle altre 43 che ricordano le persone che sono morte nel crollo del ponte Morandi a Genova, una lanterna in più nel progetto di Renzo Piano per ricordare che in quella tragedia ha perso la vita anche una gatta e che un cane e due gattini sono stati salvati. Insomma una lanterna rossa che richiami nello stesso tempo dolore e speranza". E' questo l'appello lanciato dal presidente nazionale di Aidaa Lorenzo Croce alle autorità che stanno discutendo sui progetti per la ricostruzione del ponte crollato, una proposta che tiene conto oltre che del sacrificio delle vittime umane anche di quelle animali sia quelli morti che quelli vivi, ma anche per ricordare gli animali sfrattati dalle case sotto il ponte e i mici della colonia Ferrovia. "Una lanterna diversa dalle altre - conclude Croce - ma non per questo meno importante".