Papa,Chiesa non vuole solisti fuori coro

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 8 SET - "Di unione ha bisogno la Chiesa, non di solisti fuori dal coro o di condottieri di battaglie personali. Il Pastore raduna: vescovo per i suoi fedeli, è cristiano con i suoi fedeli. Non fa notizia sui giornali, non cerca il consenso del mondo, non è interessato a tutelare il suo buon nome, ma ama tessere la comunione". "Non soffre di mancanza di protagonismo". Così il Papa in una udienza ai vescovi in territori di missione parlando di come dovrebbe agire un vescovo della Chiesa.