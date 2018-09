15enne lancia sassi e biglie contro auto

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 8 SET - Si divertiva a lanciare sassi e biglie di vetro contro le auto. Un gioco folle e pericoloso che è costata una denuncia alla procura dei minori di Bologna per un 15enne. Il ragazzino è stato scoperto dai carabinieri di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, che si sono appostati vicino ad una ciclabile dopo diverse segnalazioni di cinque vetture danneggiate fortunatamente senza conseguenze per conducenti e passeggeri. L'adolescente si nascondeva dietro ai cespugli lungo l'ex Statale 63 che attraversa la bassa reggiana. E così lo hanno colto in flagrante e fermato proprio mentre stava per lanciare una pietra contro un veicolo in corsa. Una volta identificato, è scattata la perquisizione domiciliare nella casa del vandalo: qui i militari dell'Arma hanno sequestrato un centinaio di biglie di vetro e hanno proceduto alla denuncia per danneggiamento aggravato e continuato a carico del minorenne.