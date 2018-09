Uccide moglie e si suicida: morto marito

(ANSA) - PADOVA, 7 SET - E' morto all'ospedale di Padova Zoran Lukijanovic, 40 anni, il serbo che stamane ha ucciso con tre colpi di pistola la moglie Tanja Dugalic (33) prima di spararsi un colpo in bocca. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. L'uomo era stato trasferito in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale euganeo dove era stata dichiarata la morte cerebrale. I medici avevano riferito che c'erano poche speranze che si salvasse.