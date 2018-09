Tir ribaltato, parzialmente riaperta A13

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - Autostrade per l'Italia comunica che é stato parzialmente riaperto poco dopo le 20.15, solo verso Padova su una delle due corsie disponibili, il tratto di A13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, chiuso dalle 14.40 circa per un tir che si è ribaltato, finendo di traverso sulla carreggiata, contro il pilone di un cavalcavia e riversando sulla strada quattro diversi tipi di sostanze chimiche. La chiusura del tratto si è resa necessaria per consentire ai Vigili del Fuoco la bonifica del luogo e gli accertamenti di sicurezza sul ponte.

Durante tutto il periodo di chiusura del tratto sono stati segnalati quattro chilometri di coda in direzione di Bologna, mentre disagi per il traffico rallentato sono stati segnalati sul sistema autostradale e tangenziale di Bologna.