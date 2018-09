Uccide figli disabili e tenta suicidio

(ANSA) - CAGLIARI, 6 SET - Si è chiusa nella sua stanza con i figli disabili e li ha uccisi con un fucile da caccia. Poi ha tentato di ammazzarsi con la stessa arma da fuoco ed ora è in gravissimi condizioni. E' successo a Mandas, circa 40 chilometri da Cagliari. Le vittime sono Paolo e Claudio Calledda, gemelli di 42 anni. La mamma, Angela Manca, di 64, è stata portata in elicottero in ospedale.