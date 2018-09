Travolge vicini: Gip convalida fermo

(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 6 SET - Resta in carcere Gaetano Fagone, 52 anni, accusato di avere volontariamente investito, la sera del 31 agosto scorso a Palagonia, un gruppo di vicini di casa, con la Fiat Punto del padre, uccidendo una donna di 87 anni, Maria Napoli, e ferendone sette. Lo ha deciso il Gip di Caltagirone che ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di strage. Durante l'interrogatorio di garanzia l'indagato, assistito dall'avvocato Adelina Maria Cappello, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo dopo oltre due giorni di serrate ricerche era stato fermato tre giorni fa dai carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Palagonia mentre tornava a casa. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera. (ANSA).